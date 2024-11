Cosenza: le fatiscenti condizioni della postazione 118 di piazza Cappello, invasa dai topi – VIDEO

- Advertisement -

COSENZA – La situazione va avanti da tempo ed è stata anche segnalata ai responsabili del servizio 118 e all’Asp di Cosenza. I locali che ospitano la postazione di piazza Cappello del servizio di emergenza – urgenza del 118, oltre ad essere fatiscenti, sono infestati dai topi. Dalla sede nel cuore della città, lo ricordiamo partono le ambulanze. All’interno vi opera il personale di tre automediche, composto da medico, infermiere e autista, e un equipaggio Pet, composto da un medico e un infermiere. Personale, che ha a disposizione anche due letti per riposare ma il sonno, negli ultimi tempi, è disturbato dalla presenza dei topi.

Inoltre la postazione del 118 di piazza Cappello è dotata di ‘farmacia‘ e anche lì si registra la presenza dei roditori. Un rischio igenico sanitario che per ora, sarebbe stato ‘tamponato‘ (ma senza risultati viste le foto che pubblichiamo), con semplici trappole. Tutto questo mentre gli operatori che lavorano all’interno, attendono da tempo di essere trasferiti in altra sede, e in una città che da diversi mesi, può vantare la presenza di una centrale operativa del 118, quella di via degli Stadi, moderna e all’avanguardia, pulita e funzionale.

Gli operatori da tempo sono costretti a lavorare in condizioni precarie e di degrado e l’appello è rivolto agli organi competenti e anche al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che nei mesi scorsi aveva mostrato proprio la nuova Sala Operativa del 118 di Cosenza affinchè intervenga insieme all’Asp, per dotare finalmente la postazione di piazza Cappello di una sede alternativa, viste le condizioni difficili e degradate in cui versa.