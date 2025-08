Cosenza, le 100 candeline della signora Maria. Il Comune la festeggia e le regala un fascio di girasoli

- Advertisement -

COSENZA – Ha tagliato il traguardo del secolo di vita la signora Maria Maddalena Quinto, nata a Pisticci, in provincia di Matera, il 4 agosto del 1925, ma cosentina a tutti gli effetti da quando nella città dei Bruzi si trasferì per sposare il signor Raffaele Tanasi, macchinista ferroviario, spesso impegnato sulla tratta calabro-lucana. Galeotto fu uno di quei viaggi, quando il destino di Raffaele incrociò quello di Maria Maddalena che trascorse infanzia e adolescenza in un casello ferroviario, in quanto suo padre era proprio un casellante.

A tenerle compagnia erano appunto i treni che passavano più volte al giorno. Uno di questi era guidato da un giovane (Raffaele) che notò la sua bellezza e, da quel momento, tutte le volte che era in prossimità del casello, si annunciava con un fischio prolungato del treno, affinché lei potesse riaffacciarsi e lui rivederla. Si innamorarono perdutamente e si sposarono poco dopo trasferendosi in Calabria.

Da quel matrimonio nacquero tre figli, Paolo, Maria Teresa e Lucia dei quali la signora Maria Maddalena si occupò con amore e grande dedizione anche quando, il marito, scomparso nel 2002, restava fuori per servizio. L‘Amministrazione comunale non ha voluto mancare ai festeggiamenti per il 100° compleanno della signora Quinto, organizzati nella sua abitazione di via Amato, nel quartiere di via Panebianco, e a portare gli auguri del Sindaco Franz Caruso è stato il consigliere Francesco Turco, delegato per l’occasione dal primo cittadino per far sentire l’abbraccio del Comune in una occasione così importante.

Il consigliere Turco, alla presenza dei tre figli della signora Maria Maddalena, dei tre nipoti e dei quattro pronipoti, le ha consegnato un fascio di girasoli. Il tempo, per la festeggiata, sembra essersi fermato. Ancora oggi, la signora Maria Maddalena continua a trovare il modo di curare il suo aspetto, apparendo sempre ben ordinata, senza rinunciare al trucco e indossando abiti vivaci e ponendo particolare attenzione alla scelta dei colori e degli accessori. Di spirito accogliente, ha sempre ricevuto nella sua casa parenti ed amici con lo stesso sorriso e amore per tutti.

Maria Maddalena ama la vita, la bellezza e la musica. Fino a pochissimi anni fa ha partecipato, insieme alle figlie Maria Teresa e Lucia, a diversi concerti dei suoi idoli, l’ultimo, quello di Gianna Nannini a Roma, che per lei è stato quello più entusiasmante. Alla felicità di figli, parenti e nipoti si è unita la particolare manifestazione di affetto dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso che, per il tramite del consigliere Francesco Turco, ha mostrato ancora una volta particolare attenzione per una cittadina speciale, quale la signora Quinto, che rappresenta un patrimonio di saggezza e di umanità di cui far sempre tesoro e da additare alle nuove generazioni.