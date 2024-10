Cosenza: lavori nel centro storico, prorogata la chiusura di Corso Telesio

COSENZA – La Polizia Municipale con riferimento ai lavori in corso nel centro storico, relativi all’intervento del CIS per la valorizzazione dei Percorsi e dei Beni Architettonici dello stesso Centro Storico con Riqualificazione delle aree per la fruizione turistica, ha prorogato fino al 17 ottobre, i provvedimenti temporanei, già adottati in precedenza, di modifica della vigente disciplina della viabilità, nell’area interessata.

La proroga si è resa necessaria al fine di consentire la prosecuzione dei lavori che non sono stati ancora ultimati. E’ stato, pertanto, confermato lo specifico schema viario adottato con la precedente ordinanza. In particolare, considerato che le modifiche viabilistiche si rendono necessarie per meglio garantire condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori e agli utenti della strada, la proroga dell’ordinanza della Polizia Municipale conferma, fino al 17 ottobre, l’istituzione su Corso Telesio, da Piazza S. Giovanni Gerosolimitano a Piazza Piccola, del divieto di sosta con rimozione, su entrambi lati, e del divieto di transito veicolare, restando libera la circolazione pedonale su appositi percorsi protetti, debitamente segnalati.

Prorogato fino al 17 ottobre anche il divieto di sosta con rimozione in Piazza San Giovanni Gerosolimitano, limitatamente all’area indicata e delimitata dalla segnaletica in loco. Proroga, inoltre, per il senso unico di marcia, nella direzione da Corso Telesio a Vico San Giovanni Gerosolimitano. L’ordinanza è inoltre, confermata anche per la parte che ha istituito, in Vico San Giovanni Gerosolomitano, il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati, e il senso unico di marcia, nella direzione che va da Piazza San Giovanni Gerosolimitano a Lungo Crati De Seta. Restano, infine, confermati, sempre fino al 17 ottobre, anche i percorsi alternativi su Corso Plebiscito-Ponte Galeazzo di Tarsia.