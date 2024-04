Cosenza: lavori manto stradale via 24 Maggio, sopralluogo del sindaco. Divieti di sosta e transito

COSENZA – “Finalmente posso dare la risposta che merita ad una giusta richiesta dei miei concittadini, mantenendo fede ad una promessa fatta sin dal mio insediamento a seguito delle numerose lamentele pervenute per via delle condizioni di grave criticità presenti su tutte le strade comunali”. Sono le parole di Franz Caruso che, insieme all’assessore Francesco De Cicco, ha effettuato stamattina un primo sopralluogo per l’avvio dei lavori di rifacimento completo del manto stradale dell’importante arteria viaria che collega da nord a sud tutto il centro urbano.

“L’impraticabilità delle nostre strade, piene di buche per un’assenza decennale di manutenzione ordinaria, che, comunque, in questi due anni, abbiamo sempre provveduto a coprire con interventi urgenti, ma tampone – ha proseguito il sindaco – hanno rappresentato una problematica molto sentita dai cittadini e per me un grande e quotidiano assillo. Siamo intervenuti, in questi mesi, per come abbiamo potuto ma ci è sempre stato chiaro che per una soluzione risolutiva bisognava rifare il manto stradale, cosa che abbiamo cominciato a fare”.

“Si tratta di un primo importante risultato – conclude Franz Caruso – reso possibile anche dallo straordinario lavoro e dall’impegno costante dell’assessore Francesco de Cicco, oltre che dei nostri uffici comunali, che consentirà di mettere in sicurezza il nostro patrimonio pubblico viario e di garantire, contestualmente, migliori condizioni di mobilità».

Con l’occasione si ricorda che, per consentire i lavori di pavimentazione stradale, con attività di scarifica e successiva bitumazione, di via 24 Maggio è stata temporaneamente modificata la disciplina di circolazione sull’area interessata per garantire condizioni di sicurezza in favore degli addetti ai lavori e della utenza.

A tal fine è stata emessa un’apposita ordinanza che istituisce su via 24 Maggio:

– il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati e per tutta la sua estensione, dalle ore 7 del 9 aprile alle ore 18 del 12 aprile 2024;

– il divieto di transito, eccetto veicoli in soccorso ed emergenza, veicoli autorizzati e veicoli dei residenti ove ne sussistano le condizioni, nei giorni dal 9 al 12 aprile, dalle ore 7:00 alle ore 18:00.