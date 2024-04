Cosenza, lavori alle mura della caserma “Settino”: divieto di transito e sosta su via Molicella Vicinale

COSENZA – Per consentire di effettuare, lungo via Molicella Vicinale, da parte del Reparto Infrastrutturale “Napoli” del Ministero della Difesa, un intervento di consolidamento delle mura di cinta perimetrali della Caserma “Settino”, sede del 1° Reggimento Bersaglieri della Brigata “Garibaldi”, considerata, a tal proposito, la necessità di posizionare un ponteggio metallico sulla parte di suolo pubblico interessato dagli stessi lavori, il Comando della Polizia Municipale ha disposto, con propria ordinanza, di modificare temporaneamente la vigente disciplina della viabilità sull’area dell’intervento, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione stradale.

In particolare, il provvedimento della Polizia Municipale, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 di lunedì 22 aprile e dalle ore 7,30 alle 17,30 di martedì 23 aprile, istituisce su Via Molicella Vicinale, da via Panebianco al civico n.2, il divieto di sosta con rimozione, su entrambi i lati, limitatamente al tratto interessato dalle attività lavorative, e il divieto di transito, fatta eccezione per i mezzi di cantiere, i veicoli in soccorso ed emergenza, i veicoli dei residenti e quelli al servizio di persone con impedita o limitata capacita motoria.