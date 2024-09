Cosenza: lavori all’acquedotto Abatemarco, mercoledì mancherà l’acqua

COSENZA – Il Comune di Cosenza comunica l’interruzione dell’erogazione idropotabile si registrerà in città, mercoledì 11 settembre, a causa della disalimentazione, dalle ore 8,30 e fino alle ore 16,30, dell’impianto di sollevamento Nascejume dell’acquedotto Abatemarco, necessaria per l’esecuzione di una serie di lavori di manutenzione agli impianti gestiti dall’Enel in località Licastro, nel comune di San Donato di Ninea.

Dalla Sorical è stato precisato che “per ridurre i disagi alle popolazioni servite, nella stessa giornata di mercoledì 11 settembre, è stata programmata una serie di interventi di riparazione sulla condotta adduttrice dello schema idraulico dell’Abatemarco. A conclusione dei lavori di competenza dell’Enel, e ultimati gli interventi di riparazione sulla condotta adduttrice – prosegue la comunicazione di Sorical – l’impianto di sollevamento sarà predisposto al riavvio con contestuale ripristino dell’erogazione idropotabile alle utenze”.

“Per la sola utenza Merone del Comune di Cosenza – informa infine Sorical – l’erogazione idropotabile sarà garantita dall’accumulo del serbatoio regionale di Cozzo Muoio”. Il Comune pertanto avvisa la cittadinanza che, dopo il termine dei lavori ed anche in presenza della riattivazione dell’impianto, potrebbero avvertirsi ancora dei disagi, finché l’ordinaria erogazione non tornerà a regime.