Cosenza: l’Astrofisica entra nelle scuole, incontro nei licei ‘Fermi’ e ‘Scorza’

COSENZA – La divulgazione scientifica riveste un ruolo di primo piano nella pratica didattica della scuola secondaria di secondo grado, soprattutto se inquadrata nella prospettiva dell’orientamento in entrata e in uscita. Se poi la divulgazione viene affidata ad una giovane ricercatrice calabrese, diplomata con 100 e lode al liceo scientifico Fermi di Cosenza, la sua funzione assume anche il ruolo di valorizzare le eccellenze e stimolare l’interesse delle giovani donne verso le STEM, ovvero le discipline scientifiche nelle quali il gap tra ragazzi e ragazze è notevole, a tutto vantaggio dei primi.

Serena Giardino sta per concludere il dottorato di ricerca in Fisica presso il “Max Planck Institute for gravitational Physics” (per la fisica gravitazionale) a Potsdam, nei pressi di Berlino.

Nel corso dell’open day che si è tenuto il 16 dicembre scorso al liceo Fermi di Cosenza, Serena Giardino ha illustrato in modo semplice ma efficace e coinvolgente la storia dell’universo: dal Big Bang alla formazione del pianeta Terra.

Lo stesso seminario dal titolo “Un breve viaggio attraverso spazio e tempo” si è svolto poi ieri, 20 dicembre, presso il liceo Scorza, nell’ambito delle attività co-gestite dagli studenti. In entrambe le circostanze gli studenti hanno manifestato un interesse vivo e partecipe nei confronti di una disciplina complessa, in costante evoluzione grazie alle scoperte scientifiche, ma in grado di suscitare interrogativi sempre nuovi sulle origini dell’universo. Al convegno-dibattito ha preso parte anche una delegazione dell’Ancri – Associazione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana – Sezione di Cosenza “Cav Uff. Mario Metallo”, con il presidente, Dott. Uff. Angelo Cosentino e il responsabile dell’ Ufficio Stampa e Cerimoniale il Cav. Pasquale Giardino.

La relatrice, molto attiva anche nell’ambito delle pari opportunità e della valorizzazione del ruolo delle donne nella scienza, è stata anche insignita del premio ‘Scintille‘ per la cultura calabrese – sezione Giovani Talenti, promosso da Sergio Mazzuca che lo scorso 16 dicembre ha incontrato nella sua azienda la giovane studiosa per una foto ricordo con il prestigioso riconoscimento.