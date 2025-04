Cosenza: l’associazione “Gli altri siamo noi” presenta il progetto “CasAmica”

- Advertisement -

COSENZA – L’Organizzazione di volontariato ‘Gli altri siamo noi’ ha realizzato a Cosenza il progetto denominato ‘CasAmica’, con l’obiettivo di provvedere all’assistenza dei bisogni delle persone con disabilità privi del supporto familiare (il cosiddetto “Dopo di noi”). L’iniziativa è stata attuata con i fondi dell’Otto per mille della Chiesa Valdese e della legge112/16 dell’Ambito Territoriale Sociale N°1 di Cosenza.

Mercoledì prossimo, 23 aprile, alle ore 10.30, nella sede dell’associazione in via Alberto Serra n. 46, saranno presentati i risultati del percorso intrapreso e portato a compimento dai sedici utenti coinvolti. Inoltre, sarà possibile visitare l’appartamento/palestra allestito e dedicato all’acquisizione delle competenze per una vita autonoma. Interverranno la presidente dell’associazione ‘Gli altri siamo noi’ Adriana De Luca, l’assessore al Welfare del Comune di Cosenza Veronica Buffone.