Cosenza, l’appello di una mamma «logopedista Serra Spiga trasferita, servizio interrotto»

COSENZA – A scrivere alla nostra redazione è la mamma di un bimbo di quasi 4 anni, con disturbo psicomotorio e del linguaggio. “Da due anni mio figlio – scrive – effettua la terapia presso il Centro di Riabilitazione di Serra Spiga. Per lui è fondamentale il percorso logopedico, ma purtroppo la logopedista da qualche settimana è stata trasferita e non si sa quando verrà sostituita”.

“Io e mio marito abbiamo lanciato una petizione per sollecitare la nomina di una nuova specialista e consentire a mio figlio e agli altri bimbi, di poter continuare il loro percorso terapeutico, così bruscamente interrotto”.

La petizione è rivolta “all’ASP di Serra Spiga (Cosenza) presso l’U.O. Riabilitazione Età Evolutiva e Neuropsichiatria Infantile dove circa 18 bambini/e (con ritardo linguistico e/o motorio) hanno bisogno (dal 01/04/2023) di almeno una logopedista in quanto la precedente, dopo circa 4 settimane di lavoro è stata trasferita in altra ASP. Chiediamo al Commissario Straordinario di inserire le figure mancanti il prima possibile per non lasciare ulteriormente questi/e bimbi/e senza assistenza”.