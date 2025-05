Cosenza, l’appello di genitori ‘esausti’: «Ancora nessun rimborso delle cedole librarie»

COSENZA – Riceviamo e pubblichiamo l’appello giunto in redazione da parte di “un gruppo di genitori esausti” sul ritardo dei rimborsi delle cedole librarie da parte del Comune di Cosenza.

I genitori portano all’attenzione “un problema che, purtroppo, si ripete ogni anno e pesa sulle famiglie degli studenti. Nonostante ci troviamo ormai quasi alla fine dell’anno scolastico, il Comune non ha ancora provveduto al rimborso delle cedole librarie che i genitori, con senso di responsabilità, hanno anticipato all’inizio dell’anno scolastico per garantire ai propri figli i testi necessari.

Questa situazione si verifica regolarmente, costringendo le famiglie a farsi carico di spese che dovrebbero essere sostenute dalle istituzioni. Ogni anno si spera in un miglioramento, ma puntualmente si arriva quasi a giugno senza alcuna comunicazione ufficiale riguardo il rimborso. La frustrazione cresce, perché oltre al danno economico, si percepisce una mancanza di rispetto nei confronti di chi, pur tra mille difficoltà, continua a garantire l’istruzione ai propri figli.

A complicare ulteriormente la situazione, quest’anno la scuola ha già adottato nuovi libri di testo per l’anno successivo, creando ulteriore incertezza. Le famiglie si domandano: quanto ancora dovremo attendere per vedere rimborsate le somme già versate? Quali garanzie abbiamo che questa situazione non si ripeta nei prossimi anni?”.