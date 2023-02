Cosenza, l’appello del sindaco: «riaprire oncoematologia pediatrica»

COSENZA – Accolgo e faccio mio l’appello dell’Associazione Gianmarco De Maria a riaprire a Cosenza il Centro di oncoematologia pediatrica, convinto che ogni bambino con il cancro meriti la migliore assistenza medica, possibilmente vicino alla propria casa ed ai propri affetti”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso a seguito delle dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa dal Direttore dell’organizzazione di volontariato, in occasione della giornata mondiale contro il cancro infantile celebrata lo scorso 15 febbraio ed istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica sui tumori infantili e per esprimere sostegno a bambini e adolescenti con il cancro, a coloro che sono guariti e a tutte le loro famiglie.

“Da oltre vent’anni – prosegue Franz Caruso – l’associazione Gianmarco De Maria opera nella nostra città, dove ha creato una rete di solidarietà e vicinanza a supporto dei minori con il cancro ed alle loro famiglie, portando avanti un’attività di straordinario valore di cui sono riconoscente ai fondatori ed ai volontari che vi operano quotidianamente, nella mia veste di Sindaco, ma soprattutto da padre e, oggi, anche da nonno. Constato e denuncio da tempo ciò che, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti: il sistema sanitario calabrese è un colabrodo e non fa eccezione Cosenza. In questa situazione di grande criticità, accresciuta enormemente a seguito dell’emergenza pandemica, anche l’offerta sanitaria ai minori è stata ulteriormente depotenziata, sorreggendosi quasi esclusivamente sulla passione e sull’alta professionalità di medici e personale sanitario tutto. La chiusura, nel 2020, dell’oncoematologia pediatrica, che rappresentava un esempio virtuoso nell’affrontare patologie tumorali anche complesse e che, con l’aiuto dell’associazione Gianmarco De Maria costituiva un punto di riferimento per i piccoli pazienti e per le loro famiglie, ha rappresentato un ulteriore colpo sferrato alla tutela ed alla salvaguardia della salute pubblica”.

“In un panorama assolutamente drammatico, per come sinteticamente esposto – conclude il sindaco Franz Caruso – osservo con estrema attenzione la rimodulazione dell’offerta sanitaria ospedaliera che sta portando avanti il commissario Vitaliano De Salazar, a soli due mesi dalla sua nomina, intravedendo qualche barlume di luce e speranza. Una luce ed una speranza che sono certo sarà estesa anche all’assistenza sanitaria per minori. Convinto di ciò nei prossimi giorni, insieme all’assessore alla salute Maria Teresa De Marco, mi farò personalmente latore della richiesta di riapertura in tempi brevi dell’oncoematologia pediatrica presso lo stesso commissario De Salazar”.