Cosenza: lancia la cocaina dalla finestra avvolta in un asciugamano, un arresto a Serraspiga

COSENZA – Gli uomini della Squadra Mobile e delle Volanti, con la collaborazione del nucleo cinofili di Vibo hanno arrestato ieri un soggetto, trovato in possesso di cocaina, di materiale utile allo spaccio e di una consistente somma di denaro frutto dell’attività di spaccio. Il controllo è stato eseguito nel quartiere Serraspiga, in alcuni complessi abitativi di edilizia popolare. In tale contesto, il fiuto del cane poliziotto “Digos” ha segnalato uno specifico appartamento.

Gli agenti hanno bussato alla porta dell’abitazione, mentre l’uomo avrebbe lanciato da una finestra un asciugamano arrotolato come a contenere qualcosa. La scena è stata notata da alcuni poliziotti appostati a circondare il palazzo, che hanno recuperato l’asciugamano nel quale c’era cocaina, un bilancino elettronico di precisione ed una consistente somma di denaro in banconote di vario taglio.

Entrati nell’appartamento è scattata la perquisizione che ha permesso di rinvenire al suo interno, altra cocaina, già suddivisa in dosi, altro denaro, bilancino elettronico di precisione ed una macchinetta per confezionare sottovuoto. Complessivamente sono stati sequestrati 178 grammi di cocaina e quasi 8.500 euro, provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Nell’ambito dello stesso contesto operativo i poliziotti hanno perquisito l’abitazione di un altro giovane nello stesso quartiere. Anche qui il poliziotto a quattro zampe “Digos”, ha scoperto 128 grammi di marijuana ed un bilancino elettronico di precisione. Il giovane è stato denunciato.