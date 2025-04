Cosenza, l’acqua torna a scorrere da tutti i “13 canali” nella storica fontana simbolo della città

- Advertisement -

COSENZA – Questa mattina dalla storica fontana dei “13 Canali” l’acqua è tornata a sgorgare da tutte e 13 le fontanelle come non accadeva da tantissimi anni. L’acqua che arriva a quella che è una delle storiche fontane di Cosenza, arriva direttamente dall’acquedotto dello Zumpo in Sila e considerata tra le acque migliori in Euorpa. L’acquedotto conosciuto anche come del Crati, venne costruito per portare alle frazioni di Donnici (Superiore ed Inferiore), l’ acqua potabile, più volte venne distrutto da forti terremoti e ricostruito. La Fontana dei Tredici Canali è tornata così al suo antico funzionamento con l’acqua tornata a sgorgare e con anche con la pulizia di tutti i rubinetti e la loro installazione dove erano stati asportati da qualche incivile.

La Fontana dei 13 canali: simbolo di Cosenza

La Fontana dei 13 canali è vero e proprio simbolo storico di Cosenza, situata nel centro storico su via Siniscalchi. Dal 1899 portava l’acqua potabile ai cosentini ma anche ai viaggiatori e a chi arrivava da paesi e contrade. Ha una forma rettangolare con un basamento in pietra calpestabile e una vasca profonda circa 70 cm. Dalla parete le tredici bocche in metallo a forma di teste di leone, dalle quali è tornata a sgorgare l’acqua. Al centro della struttura è presente lo stemma della città di Cosenza, realizzato in ceramica invetriata policroma. Nell’aprile 2023, un movimento franoso ha interessato il costone sovrastante la fontana, causando la caduta di massi nelle vicinanze. Fortunatamente, la fontana era rimasta intatta non riportando danni significativi.