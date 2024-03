Cosenza, “la Villa Vecchia è una fogna a cielo aperto: aria fetida e acque stagnanti”

COSENZA – Riceviamo in redazione la segnalazione di un cittadino cosentino su quella che è diventata una fogna a cielo aperto nel cuore della Villa Vecchia a Cosenza. Il luogo che dovrebbe essere il polmone verde della città bruzia.

“Una vera e propria fogna a cielo aperto. L’acqua ristagna lungo il vialone principale probabilmente a causa di un’ostruzione irrisolta e che dunque peggiora con il passare dei giorni”. Cattivi odori e rischi sanitari. “Da diversi giorni, la Villa Vecchia – denuncia il nostro lettore – si presenta in condizioni orrende e, per chi la vive quotidianamente con le famiglie e i bambini è davvero un incubo con il rischio, tra l’atro, di scivolare. Non si può respirare aria fetida e puzzolente, proveniente da quelle acque stagnanti, proliferate a causa di una vegetazione fitta, in una zona della città che dovrebbe essere una vera e propria galleria verde. Sindaco – conclude il nostro lettore – intervenga subito per il benessere della nostra amata città”.