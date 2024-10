Cosenza, la testimonianza di Marco: «grazie al personale del Pronto Soccorso»

COSENZA – “Vorrei portare all’attenzione un elogio per il personale del Pronto soccorso di Cosenza”. A scrivere alla nostra redazione è Marco: “arrivo in ambulanza sabato 28 settembre per un leggero infortunio sul lavoro. Vengo fatto accomodare dentro e subito dopo, grazie alla gentilezza della caposala, vengo portato nella stanza del triage davanti la dottoressa specializzanda Cosentino e il dottor Vigna”.

“Da subito ho riscontrato grande abnegazione e professionalità ed un’alta sensibilità, empatia e attenzione verso ogni paziente che, come me, si trovavano a visitare. Nonostante non ci fosse nessun OSS per accompagnarmi in neurochirurgia per una visita di controllo, il dottor Vigna si è offerto di accompagnarmi lui personalmente per non farmi andare da solo e zoppicante, dimostrando ancora una volta, attenzione nei riguardi di un suo assistito e raccomandandomi la cura da svolgere con particolare attenzione”.

“Devo fare un plauso a questi operatori spesso maltrattati a causa del contesto della sanità in cui lavorano e che spesso, sono anche loro vittime. Però è giusto anche fare loro una lode è nostro compito farla”.