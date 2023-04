Cosenza: la statua della ‘Donna Brettia’ collocata su via Sertorio Quattromani

COSENZA – Finalmente ha trovato il suo posto l’opera “Donna Brettia“, dell’artista spagnola Eva Riquelme. La statua ieri, è stata finalmente posizionata su via Sertorio Quattromani, a pochi passi da Palazzo dei bruzi. L’opera realizzata in bronzo e alta un metro ed ottanta, celebra l’eroina e combattente che nel 356 a.C. liberò i Bretti dalla schiavitù.

In un primo momento la sua collocazione doveva essere sull’estremità sud del ponte Mario Martire, affacciata quindi sul fiume Busento e su Piazza Valdesi, dove ha sede la Soprintendenza, ma fu bloccata dai carabinieri del Nucleo di tutela del patrimonio per i beni culturali. Per il momento la statua è coperta da un telo, in attesa dell’inaugurazione ufficiale.