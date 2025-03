Cosenza, la stangata sulle spese per le lampade votive cimiteriali: Comune rivede le tariffe

- Advertisement -

COSENZA – Ad inizio febbraio i cosentini hanno ricevuto dalla società ILVC, deputata alla progettazione e costruzione di impianti elettrici votivi e della gestione del relativo servizio presso il Cimitero di Cosenza, i bollettini annuali per il pagamento aumentati di circa 20 euro rispetto agli importi precedenti. Il sindaco Franz Caruso e l’assessore Francesco De Cicco, insieme al dirigente Notte, erano intervenuti in merito, definendo “inaccettabile ed inopportuno l’aumento”.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il costo delle lampade votivo è stato ripristinato alle 17-18 euro cadauna e chi ha già versato, potrà recuperare le somme eccedenti. La delibera è stata approvata in Giunta comunale su proposta dell’assessore Francesco De Cicco. La Ilvic non avrebbe avuto infatti, alcun diritto nel fare scattare gli aumenti e dal Comune, è anche partita una lettera del dirigente di settore per segnalare le somme di cui sarebbero appropriati illegittimamente.