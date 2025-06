Cosenza, segnalazione di una cittadina: «Donnici Superiore dimenticata, non siamo solo serbatoio di voti»

- Advertisement -

COSENZA – Una lettera aperta, indirizzata direttamente al sindaco di Cosenza, Franz Caruso, nella quale una cittadina porta alla luce il disagio e la frustrazione di alcuni cittadini della frazione di Donnici Superiore, che si sentono abbandonati dalle istituzioni. La residente ha voluto, attraverso la nostra redazione, rendere pubblica la situazione chiedendo attenzione concreta da parte dell’amministrazione comunale.

“Riparazioni affrettate in vista della festa: servono interventi strutturali”

Nel suo messaggio lamenta la scarsa presenza dell’amministrazione comunale nel territorio di Donnici, denunciando come gli unici interventi concreti – in particolare la riparazione delle buche stradali – sembrino avvenire solo in prossimità delle ricorrenze pubbliche o eventi religiosi. “Le riparazioni affrettate – scrive – in occasione della prossima festa, non possono che avere breve durata e suscitare sdegno”.

A ciò si aggiunge la denuncia di una mancanza di servizi essenziali e di attenzione continua, che secondo l’autrice della lettera starebbe portando molti cittadini a lasciare Donnici per spostarsi altrove, in cerca di migliori condizioni di vita.

“Non siamo solo serbatoi di voti”

Il messaggio rivolto al primo cittadino si fa ancora più diretto quando affronta il tema della rappresentanza politica e della partecipazione democratica. La signora ipotizza, provocatoriamente, di raccogliere le schede elettorali dei residenti per esprimere un dissenso collettivo in occasione delle future elezioni amministrative, come forma di protesta per la mancanza di attenzione istituzionale. “Le periferie – scrive – non saranno più serbatoi di voti a cui attingere per occupare la poltrona di Palazzo dei Bruzi”. La lettera si conclude con una richiesta chiara e netta: una risposta pubblica da parte del sindaco, non solo come atto formale, ma come segnale concreto di attenzione verso una comunità che chiede di essere ascoltata.