Cosenza, la rabbia di Ciacco «l’INRCA non ha i requisiti per l’accreditamento, Dca inapplicato»

COSENZA – “La Regione Calabria, con il DCA n. 64 del 2016, ha accredito all’INRCA di Cosenza, complessivamente, 59 posti letto, di cui 39 di geriatria e 20 di riabilitazione. Sono trascorsi quasi otto anni e, quel DCA, è rimasto, inapplicato: a tutt’oggi mancano all’appello 19 posti di geriatria, risultandone funzionanti solo 20″.

Il consigliere comunale di Cosenza, Ciacco, spiega che “a dicembre del 2020, la Regione Calabria ha, formalmente, eccepito il disallineamento tra i posti letto accreditati e i posti letto, effettivamente, attivati. Ciò nonostante, la direzione generale di Ancora ha fatto, e continua a fare, orecchie da mercante. Ma non solo: per quanto bara anche sui numeri, dichiarando, falsamente e scientemente, come funzionanti, i posti letto accreditati e non quelli effettivi.Cioè a dire la direzione generale dell’INRCA mente, sapendo di mentire”.

“E tutto questo nel silenzio del Commissario ad acta alla sanità della regione Calabria. E i posti letto accreditati non vengono attivati, perché, presso l’INRCA di Cosenza, c’è un difetto circa i requisiti strutturali, direttamente connesso alla più strafottente mancanza di investimenti. Infatti, i posti letto non vengono attivati, perché molte stanze, per essere adibite a degenza dei pazienti, andrebbero ristrutturate”.

“A distanza di tre anni – continua Ciacco – i lavori non sono stati fatti, il circolo vizioso è ancora più vizioso di prima e nessuno, neppure il Commissario ad acta, ha detto una parola. Alla Cittadella di Catanzaro, tutti zitti e muti. Ma c’è di più e di peggio. Non c’è solo un deficit strutturale. All’INRCA di Cosenza c’è anche – e soprattutto – un deficit in termini di requisiti organizzativi. L’INRCA di Cosenza non ha personale. E il personale che ha, è quasi tutto precario. E, ogni anno, si registrano unità lavorative in uscita, che, puntualmente, non vengono sostituite. Eppure, l’Ente ha ricevuto l’integrale ripiano del debito. Insomma, costoro, il management dell’INRCA, con sfrontata tracotanza, declinano una gestione insolente e spregiudicata. Roba da far rabbrividire. Rispetto alla quale, qui in Calabria, nessuno chiede loro di renderne conto”.

“Hanno dilapidato il denaro intascato, atteso che è costante lo scostamento tra i costi e i ricavi e il tasso di produttività dei reparti è, addirittura, al di sotto del 50% della produttività reale; non attivano i poti accreditati; hanno taroccato e continuano a taroccare il numero dei posti letto; non hanno investito e continuano a non investire, neppure, un centesimo di euro; non ristrutturano le stanze per renderle idonee all’attività di ricovero; mantengono il personale in una vergognosa condizione di precarietà, non sostituendo, neppure, quello in uscita, nonostante, ogni anno, abbiano avuto un costante decremento”.

“Alla Cittadella di Catanzaro, tutti zitti e muti”

“Eppure – spiega ancora il consigliere comunale – alla Cittadella di Catanzaro tutti sanno. Non foss’altro, perché le Organizzazioni sindacali, con la FP CGIL in testa, hanno fatto sentire alta, forte e vibrata la loro voce. Epperò, a Catanzaro, tutti allineati e coperti a tenere il sacco a una furfanteria gestionale, perpetrata senza ritegno. Che la direzione generale dell’INRCA abbia il coraggio di smentirmi! Che il Commissario ad acta abbia il coraggio di smentirmi”.

Ciacco chiede che “si attivi e si perfezioni, immediatamente, in ottemperanza alla normativa vigente, la procedura di allineamento tra i posti letto accreditati e i posti letto, effettivamente, funzionanti. Sapendo che l’attuale situazione e, peggio ancora, lo scellerato perdurare della stessa, mette in grave sofferenza, rispetto all’INRCA di Cosenza, la sussistenza dei requisiti minimi di autorizzazione e di accreditamento, di cui alla legge regionale n. 24 del 18.luglio.2008. Con l’avvertimento, quindi, che, decorso, infruttuosamente, il termine di 30 giorni da oggi, tempestivamente e senza ulteriore indugio, dedurrò, dinnanzi alle Autorità competenti, il fondato difetto di legittimazione all’accreditamento da parte dell’INRCA di Cosenza. L’INRCA di Cosenza, oggi, non ha i requisiti strutturali e organizzativi per beneficiare dell’accreditamento. E, allora, ora basta. Ma, per davvero, basta. Non si può giocare, all’infinito, come se fosse una roulette russa, con la vita dei cittadini e la dignità dei medici e degli infermieri. E, oggi, l’INRCA di Cosenza è un’indecente roulette russa”.