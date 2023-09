Cosenza, la prima pioggia autunnale mette in ginocchio la città: strade allagate e traffico in tilt

COSENZA – Torna il maltempo e nell’area urbana di Cosenza e si registano i classici disagi, come nel remake di un vecchio film. La prima pioggia autunnale, con abbondanti scrosci d’acqua dalle prime ore di questa mattina, ha reso impraticabili diverse strade della città e zone limitrofe. Tombini intasati e allagamenti hanno creato rallentamenti e disagi al traffico.

Su via Ungaretti, a Rende, un fiume d’acqua si è riversato anche sui marciapiedi mentre per poter camminare a Piazza Europa, a Cosenza, anziché la macchina servirebbe una gondola. Disagi anche su via degli stadi, via Popilia e centro storico.

Disagi a cui assistiamo ad ogni ondata di maltempo. Gli allagamenti registrati rimettono sotto i riflettori la questione manutenzioni.

Ieri la protezione civile aveva diramato un’allerta meteo sulla Calabria, con criticità sull’alto versante ionico.