Cosenza, la Polizia Stradale in emergenza: “Organico dimezzato, sicurezza a rischio”

- Advertisement -

COSENZA – La Sezione della Polizia Stradale di Cosenza è al collasso. A lanciare un grido d’allarme è il SIULP provinciale, il sindacato unitario dei lavoratori di Polizia, che denuncia una situazione diventata ormai insostenibile: su una pianta organica che dovrebbe contare 51 unità, gli operatori effettivamente in servizio sono appena 30, molti dei quali prossimi alla pensione.

Una carenza cronica che non solo limita gravemente la possibilità di inviare pattuglie sul territorio, ma mina alla base l’efficacia dei servizi di vigilanza, prevenzione e intervento su strada. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: meno controlli, tempi di risposta più lenti, difficoltà nel contrastare reati e violazioni al Codice della Strada. Una spirale che rischia di compromettere la sicurezza dell’intera provincia.

Nonostante l’abnegazione del personale in servizio e l’instancabile impegno della dirigenza, molti agenti sono costretti a mansioni burocratiche, sottraendo ulteriori risorse al pattugliamento attivo. E la situazione si aggrava se si considera che la Sezione di Cosenza coordina anche quattro Distaccamenti (Trebisacce, Corigliano-Rossano, Scalea e Paola) e due Sottosezioni Autostradali (Cosenza Nord-Rende e Frascineto), tutti territori strategici ma anch’essi afflitti da gravi carenze di personale.

“Siamo di fronte a uno dei territori più vasti e complessi non solo della Calabria, ma dell’intero Paese – dichiara il segretario provinciale del SIULP, Ezio Scaglione – eppure continuiamo a operare in condizioni limite. Chiediamo con forza un intervento immediato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per ripianare, anche gradualmente, le gravi carenze d’organico”.

Il SIULP di Cosenza si dice pronto al confronto costruttivo, ma promette anche che continuerà a vigilare con fermezza, segnalando ogni criticità. L’obiettivo è duplice: tutelare i diritti degli operatori di Polizia e garantire ai cittadini un livello adeguato di sicurezza stradale.

In un momento storico in cui la presenza sul territorio è fondamentale, la Polizia Stradale non può essere lasciata sola. La provincia di Cosenza merita attenzione, mezzi e uomini all’altezza delle sfide quotidiane.