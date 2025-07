Cosenza, la Polizia intensifica i controlli: due arresti, droga sequestrata e oltre 1.500 persone identificate

- Advertisement -

COSENZA – La Polizia di Stato, costantemente impegnata nel garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ordine pubblico, prosegue la sua azione di controllo del territorio attraverso interventi mirati e attività investigative coordinate. Nelle ultime due settimane, personale di questo Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha identificato 1.503 persone (di cui n. 147 cittadini extracomunitari) e controllato 655 veicoli.

Forte ed incisiva è stata l’azione di prevenzione dei reati, svolta anche con l’ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, che in città vengono quotidianamente impiegati con obiettivi specifici, rientranti nel citato piano “Focus ‘ndrangheta”, in mirati servizi straordinari, anche di contrasto all’immigrazione clandestina, sia in chiave di prossimità che di deterrenza.

In particolare, nel periodo in argomento, sono state arrestate in flagranza di reato n. 2 persone, poiché trovate in possesso di gr. 500 di sostanza stupefacente del tipo hashish; sono state deferite in stato di libertà, inoltre, ben 16 persone, per quanto di seguito elencato:

– 5 soggetti per violazione art. 116, comma 15 e 17, del Codice della Strada;

– 1 soggetto per porto d’armi o oggetti atti ad offendere;

– 4 soggetti ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/90 sugli stupefacenti;

– 1 soggetto per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli;

– 1 soggetto per porto abusivo di armi;

– 1 soggetto per il reato di evasione;

– 1 soggetto extracomunitario per omessa esibizione, senza giustificato motivo, del passaporto o altro documento di identificazione

– n. 1 soggetto per minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale, porto abusivo di arma bianca e rifiuto a sottoporsi ad accertamenti urgenti volti a rilevare l’abuso di sostanze alcoliche.

Sempre nell’ambito del contrasto ai reati inerenti la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, personale della Squadra Volante ha effettuato 3 segnalazioni amministrative ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90, effettuato 3 sequestri di sostanze stupefacenti (di cui 6 gr di cocaina e 655 grammi di hashish e marijuana), oltre ad elevare n. 33 contestazioni al Codice della Strada. Nel periodo in questione, inoltre, gli operatori sono intervenuti in una via del centro cittadino per la presenza di un soggetto extracomunitario senza fissa dimora, già noto in quanto affetto da disturbi psichici, che si aggira con frequenza per le vie cittadine alternando momenti di lucidità a momenti di confusione, dando spesso in escandescenza. Lo stesso, con l’ausilio del 118, è stato trasportato presso il locale nosocomio, dove è stato ricoverato in regime di TSO.