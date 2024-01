Cosenza, la più giovane primaria d’Italia ricorda gli studi al Telesio

COSENZA – Calabrese di 47 anni, Josephine Staine, ex studentessa del Liceo Bernardino Telesio di Cosenza, si è laureata e specializzata nell’ateneo di Pisa. Intensivista e cardiologo clinico, oggi è la più giovane primaria d’Italia e guida la Cardiologia di Camerino, nelle Marche. Ha istituito nel 2011 il primo ambulatorio cardio- oncologico marchigiano, diventandone responsabile e non è secondario il suo impegno nel Direttivo regionale Marche dell’Associazione nazionale che ha riunito oltre cinquemila medici cardiologi ospedalieri italiani.

Da ex telesiana Staine, ha voluto rendere una sua testimonianza di particolare attaccamento e riconoscenza al suo vecchio liceo, partendo da una piccola medaglia di Gerardo Sacco che l’accompagna da tempo e che le ricorda costantemente la sua Calabria.

“Una domanda mi è stata posta, non molto tempo fa, da mio figlio: ma a cosa ti è servito il liceo classico? A cosa ti è servito per il tuo lavoro? Ed ha quindi sentenziato: a nulla mamma! La domanda non è rimasta senza risposta e mi ha comunque fatto riflettere. Il Liceo non “deve servire”, il Liceo “rende” cittadini del Mondo, il Liceo alimenta e nutre le menti, le “spinge” oltre i propri limiti”.

Poi riflette su quello che ha significato per lei l’esperienza di studio al Telesio e non ha dubbi: “a questo Liceo devo la mia persona libera nel pensiero e nelle azioni, capace di esprimere il proprio dissenso dopo una accurata critica senza per questo disprezzare il pensiero altrui, attenta a non accettare presunte verità calate dall’alto, capace d’agire in modo consapevole e far proprio il senso civico, capace di capire che dal confronto nascono nuove idee e soluzioni. Se si cerca nel Liceo classico un lascito materiale si è fuori strada. In tutti quei libri, per molti superati o “morti”, c’è quello che serve per diventare persone nel senso più alto e profondo del significato”.

“Sorrido con tristezza quando sento dire che bisogna inserire nelle scuole nuovi insegnamenti come l’educazione sentimentale…beh, io credo che negli scritti dei grandi della letteratura moderna, classica greca e latina possiamo ritrovare tutto ciò che serve per formare giovani completi in umanità, sensibilità, senso del dovere, del rispetto per sé stessi e per gli altri, senso del puro e sano divertimento. Liceo classico “morto”? No. Credo siano dormienti le teste che lo pensano!”.