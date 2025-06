Cosenza: “La pelle e il sole: amici o nemici?”, al via il “Mese del benessere” dell’assessorato alla salute

- Advertisement -

COSENZA – Si avvicina l’estate, anzi per certi versi sembra essere già iniziata e il tema torna di particolare attualità “La pelle e il sole: Amici o nemici?”. Un argomento stimolante che sarà dibattuto in un focus attento ed articolato nel primo appuntamento de “Il Mese del Benessere”, il ciclo di incontri sulla prevenzione che, dopo il successo degli anni scorsi, l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Franz Caruso, ripropone anche quest’anno grazie alla felice intuizione dell’Assessore alla salute di Palazzo dei Bruzi, Maria Teresa De Marco. Il primo degli incontri programmati è in calendario domani, giovedì 5 giugno, alle ore 17.30, nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi e vedrà la partecipazione del Sindaco Franz Caruso, del Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca, dell’Assessore alla Salute di Palazzo dei Bruzi Maria Teresa De Marco.

Interverranno, inoltre, Angela D’Amato, Presidente della sezione di Cosenza dell’Associazione Italiana Donne Medico, in collaborazione con la quale l’appuntamento è organizzato, e, ancora, Francesca Stumpo, Presidente del Soroptimist International Club di Cosenza. Nel dettaglio del tema oggetto dell’incontro, entreranno poi i relatori : il dermatologo Antonello Scalzo, Pippo Li Preti, esperto di Medicina Estetica e Responsabile Scientifico dell’AME – Aura Mediterranea, e, infine, la biologa nutrizionista Giuseppina Cassano, esperta della Sindrome Metabolica e dello Stress Ossidativo. L’incontro sarà moderato da Emmanuela Rovito, Vicepresidente dell’Associazione MissionLife.

“La nuova edizione del Mese del Benessere – sottolineano in una dichiarazione congiunta il sindaco Franz Caruso e l’assessore Maria Teresa De Marco – è una iniziativa volta a promuovere la salute e il benessere psico-fisico di tutti i cittadini”.

Quattro incontri nel “Mese del Benessere”

Ogni settimana, un incontro con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di uno stile di vita sano ed attivo. La salute è un valore fondamentale e attraverso questa iniziativa – ribadiscono Franz Caruso e Maria Teresa De Marco – vogliamo offrire strumenti e opportunità per migliorare il benessere individuale e collettivo. La nostra Amministrazione, dando seguito ad un format ormai collaudato, intende far sì che Cosenza diventi la città della prevenzione e del benessere, individuale e collettivo, attraverso una adeguata sensibilizzazione idonea a promuovere corretti ed equilibrati stili di vita. E’ necessario diffondere le buone pratiche perché si affermi la cultura della prevenzione. Ancor meglio, se queste buone pratiche possano aver inizio dalla scuola arrivando ad innervare tutto il tessuto scolastico”.

Il sindaco Franz Caruso e l’Assessore De Marco hanno rivolto pertanto a tutti i cittadini l’invito a partecipare al “Mese del Benessere” e a condividere questo percorso di consapevolezza e di prevenzione. L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con diverse Associazioni, professionisti e volontari del territorio che si alterneranno nel corso dei 4 appuntamenti che andranno avanti fino al prossimo 26 giugno, ogni giovedì, alle 17.30, nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi.