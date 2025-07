Cosenza: la musica elettronica accende la Villa Vecchia con “Impulse Movement”

- Advertisement -

COSENZA – La Villa Vecchia di Cosenza, recentemente restaurata, è pronta a trasformarsi ancora una volta in un universo sonoro immersivo: sabato 5 luglio andrà in scena la quinta edizione di IMPULSE Movement, l’evento dedicato alla musica elettronica che ogni anno unisce centinaia di appassionati nella suggestiva cornice del centro storico.

Nato dal desiderio di un collettivo di giovani di dar vita a esperienze in grado di connettere persone, passioni e luoghi, IMPULSE è oggi una realtà consolidata del panorama musicale calabrese, capace di attirare pubblico da tutta la regione e oltre. Un festival che fa della qualità sonora e della cura scenografica il suo tratto distintivo, con una visione che punta a rendere ogni edizione un’esperienza da ricordare.

Dalle 17:00 alle 02:00, la Villa Vecchia sarà completamente allestita a tema con installazioni luminose, giochi di luce e scenografie immersive, trasformandosi in un luogo fuori dal tempo dove lasciarsi andare al ritmo della musica e alla condivisione.

Il programma musicale dell’edizione 2025 è ambizioso e punta a superare ogni aspettativa. Headliner dell’evento sarà Niff, artista berlinese in forte ascesa nel panorama internazionale, noto per i suoi set magnetici che l’hanno portato in tour in tutta Europa e in festival di punta, tra cui una recente apparizione in Corea del Sud.

A condividere la consolle anche il collettivo pugliese GCGC, pronto a portare il proprio groove nella terra calabrese, insieme ai volti noti di IMPULSE: Lorenzo Gabriele e 4G1, autentiche colonne portanti del progetto. A completare la line-up, una rappresentanza di talento locale con gli ormai affermati Carmine, DLP e PFA, esponenti della vibrante scena elettronica cosentina. Oltre alla musica, non mancheranno spazi chill-out per rilassarsi e socializzare, e food & drink corner selezionati con proposte gastronomiche pensate per soddisfare ogni gusto.

Patrocinato dal Comune di Cosenza, IMPULSE Movement si conferma un appuntamento di riferimento per gli amanti dell’elettronica, ma anche per chi cerca un evento culturale e artistico capace di valorizzare il territorio e i suoi spazi più iconici in chiave contemporanea.