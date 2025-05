Cosenza: la mostra dell’Università della Terza età: “L’arte nella pubblicità vintage e contemporanea”

- Advertisement -

COSENZA – Arte e pubblicità non si tratta sicuramente di un nuovo abbinamento, da sempre la pubblicità attinge dalle immagini artistiche per ispirarsi o addirittura proprio per inserirle tali e quali all’interno dell’immagine pubblicitaria prescelta. Come per esempio la Gioconda chi non conosce la famosissima campagna della Ferrarelle! Liscia gassata o Ferrarelle. In questa direzione gli artisti del corso di pittura dell’Università della Terza età hanno realizzato la XXXVI mostra collettiva di pittura, dopo essersi avventurati nel mondo della pubblicità Vintage. L’esposizione sarà aperta martedì 27 maggio alle 17.30 nel Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza e sarà possibile visitarla anche il giorno seguente, mercoledì 28 maggio.

La mostra è a cura degli iscritti ai corsi di Disegno e Pittura, coordinati dalla prof.ssa Mariapia Ponti intervistata, insieme al direttore dell’Uniter, ai microfoni di Rlb.

Gli artisti hanno dimostrato grande maestria nella tecnica ed entusiasmo nella scelta della pubblicità da dipingere che non è stata certo casuale; alcune opere sono state commissionate dai propri giovani nipoti o figli; altre perché ricordava l’attività del proprio parente e molte altre quelle che più ricordavano i momenti di grande lietezza, si sono così superati i confini temporali per attingere a un passato vibrante di ricordi ed emozioni. Quei ricordi e quelle esperienze che hanno segnato periodi di forte coesione sociale e culturale, il periodo del boom economico, fungendo da collante in un presente frammentato e “volatile”.

La nostra rinascita economica è stata accompagnata dalla creatività prorompente del pubblicitario Armando Testa che ha creato l’immaginario italiano durante il periodo del Boom Economico. Borsalino, Martini & Rossi, Lavazza, Sanbitter e molti altri sono i grandi brand italiani per cui Testa ha prodotto splendidi manifesti nel periodo del dopoguerra. Una delle particolarità della pubblicità su manifesto di Armando Testa è l’uso dei personaggi, proprio come avvenne per il Re Carpano, il primo di una fortunata serie di macchiette targate Testa; tra le altre, vi dicono niente Carmencita e Caballero del caffè Lavazza o l’ippopotamo Pippo creato per la Lines? Pubblicità che ci riportano al Carosello esso divenne un rituale serale per molte famiglie italiane combinando narrazione, creatività e intrattenimento catturava l’attenzione di milioni di italiani ogni sera.

L’UNITER di Cosenza – Università della terza età – il cui direttore è il professore Mario De Bonis, opera sul territorio di Cosenza da 42 anni, ed è promossa dall’ISAS cooperativa sociale il cui presidente è la signora Anna Meluso. Nella sua offerta formativa, riserva grande spazio alle arti, consapevoli del fatto che bellezza e cultura sono le armi migliori per combattere esclusione sociale e isolamento. Si lavora e ci si diverte insieme in un ambiente ricco di sfaccettature, le persone senza coesioni sociali abbastanza forti riducono le aspettative di vita.

Si investe in ciò che ci fa stare bene, il resto lo evitiamo con classe. Cultura e creatività, benessere e soprattutto amicizia, tutto questo e molto altro è negli incontri del corso di pittura dell’Uniter, perché lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non è curioso, chi non si mette in gioco per inseguire il proprio sogno. Tutti i grandi artisti che frequentano il corso di pittura dell’Uniter sono riusciti a riprodurre con fedeltà e divertendosi le varie pubblicità che hanno scelto, facendo rivivere ai fruitori delle opere il nostro magnifico periodo del boom economico.