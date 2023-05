Cosenza, la minoranza replica alla maggioranza: «inconcepile attacco ad Occhiuto»

COSENZA – “L’inconcepibile presa di posizione dei capigruppo di maggioranza del comune sulla città unica non ha alcuna connotazione politica. È un attacco volgare e personale nei confronti del Sen. Mario Occhiuto, del tutto ingiustificato”. Così replica la minoranza della giunta comunale di Cosenza dopo la nota stampa della maggioranza contro il Consiglio regionale reo di voler “modificare la legge sulla città unica per tentare di far tornare Mario Occhiuto”

“Derubricare un progetto così importante, richiesto da decenni dai cittadini, come la volontà di un soggetto politico è del tutto offensivo – prosegue la minoranza. – Peraltro con volgarità riferite a presunti egocentrismi. I capigruppo di maggioranza del Comune farebbero bene a fare una seria autocritica sulle deludenti esperienze di parlamentari del loro schieramento, di Cosenza, che non hanno prodotto nulla per la comunità. Né dovrebbero avere paura di leggi che daranno ai cittadini la possibilità di scegliere i percorsi da effettuare.

Nessuna garanzia migliore di democrazia. Il centrodestra vuole semplicemente consentire una fusione che è nelle corde della cittadinanza e ché garantirà benefici enormi al territorio, esclusivamente condizionata dal consenso democratico e sovrano della cittadinanza. Eludere questo percorso andando a colpire sul piano personale chi oggi occupa altri ruoli è l’ennesima caduta di stile di una maggioranza autoreferenziale e completamente avulsa dal territorio.

L’interesse del Senatore Occhiuto per Cosenza e per le dinamiche della città unica è il frutto dell’impegno decennale ché lo ha visto guidare la città e delle attività svolte, in ambito istituzionale (con una deliberazione apposita) tendenti alla realizzazione della fusione urbana. Un interesse che altri ex deputati, che oggi etero dirigono le attività dell’attuale maggioranza comunale, non hanno mai manifestato”.