Cosenza, la minoranza denuncia: «ufficio economato chiuso. È inaccettabile»

COSENZA – “Il refrain di una canzone di un po’ di tempo fa recitava più o meno così: “È inutile suonare, qui non vi aprirà nessuno”. Questo ritornello ben si attaglia ad una gravissima situazione che negli ultimi tempi si è venuta a determinare per quanto riguarda l’ufficio economato del Comune di Cosenza e che la minoranza politica di palazzo dei Bruzi ha inteso denunciare. La chiusura di questo importante ufficio che svolgeva funzioni rilevantissime, se si pensa che i pagamenti relativi alla pubblica amministrazione passano anche e soprattutto da lì, sta determinando una violazione e una contrazione gravissime dei diritti dei cittadini.

Pur essendo vero che fin dalla gestione politico/amministrativa di centro destra, le modalità relative ai versamenti effettuati a favore del Comune hanno visto un adeguamento tecnologico, pensiamo al sistema del “pago p.a.” solo per fare un esempio tra gli altri, tuttavia poiché esiste anche un’utenza costituita per la maggior parte da persone non più giovani anagraficamente, non è possibile impedire loro di effettuare il pagamento brevi manu. Nessuna legge dello Stato ha stabilito la soppressione dell’ufficio economato che resta, come si diceva sopra, un fulcro rilevante dell’azione economico/amministrativa, che poi è quella più sensibile, se è vero che il tormentone tanto caro alla maggioranza di governo della città è “non ci sono soldi”.

Forse adesso se n’è aggiunto un altro “non c’è personale”, ma questo non può giustificare la chiusura di un ufficio così fondamentale. Le forze di opposizione – conlude la minoranza – in seno al consiglio comunale chiedono quindi che si attivino tutte le procedure necessarie per poter risolvere questo problema così da ripristinare una situazione divenuta insostenibile nonché lesiva delle prerogative elementari di ogni cittadino”.