Cosenza: la minoranza denuncia «Planetario oggetto di furti e atti vandalici»

COSENZA – Inaugurato ad aprile del 2019 in pompa magna, quello che doveva rappresentare uno dei fiori all’occhiello della città, sarebbe stato fatto oggetto di atti di vandalismo, tra furti e danneggiamenti. Il planetario di Cosenza dunque, è una delle opere dimenticate della città e nonostante gli annunci di potenziale riapertura, l’ultimo ad ottobre 2023 con un piano di efficientamento energetico in project financing, resta un’opera ferma al palo. Un peccato soprattutto viste le potenzialità. La denuncia arriva dal consigliere di minoranza di Palazzo dei Bruzi, Antonio Cito. Quello che doveva essere il planetario più tecnologico e avanzato d’Italia e che doveva rappresentare la totale rigenerazione urbana del quartiere Gergeri è ormai una cattedrale nel deserto. Anziché proiettare nella grande cupola di 15 metri, fino a 4.000 tra stelle e corpi celesti, il planetario Giovan Battista Amico non è più fruibile ai cittadini da tempo.

I consiglieri di opposizione al Comune di Cosenza Caruso, Cito, D’Ippolito, Dodaro, Luberto, Lucanto, Ruffolo, Spadafora e Spataro hanno così indetto una conferenza stampa per lunedi prossimo 22 Aprile alle 11 nell’area antistante il Planetario. Un’iniziativa presa “in considerazione dello stato di abbandono e di degrado in cui versa la struttura a causa del disinteresse, inerzia ed incapacità dell’attuale amministrazione di individuare soluzioni per consentire la ripresa delle attività, ed alla luce delle ultime notizie apprese in sede di commissione Bilancio, ovvero la constatazione da parte degli uffici comunali di ingenti danni conseguenti ad atti vandalici e furti perpetrati all’interno della struttura”.