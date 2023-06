Cosenza: la ‘Little Free Library’ trasloca, da corso Mazzini al rione Massa

COSENZA – Venerdì 16 giugno alle 17:15 sarà installata alla Massa, la Little Free Library Telesio, più precisamente accanto alla farmacia Policicchio. La deliziosa casetta letteraria venne posizionata su corso Mazzini 6 anni fa, ma la teca aperta all’accesso di tutti H24 è stata purtroppo spesso derubata.

Quello che era lo scopo sociale ed educativo della libreria, ossia incentivare alla lettura, non è stato colto soprattutto da chi legge dietro la parola gratuità la libertà di utilizzare il materiale messo a disposizione della cittadinanza per il proprio guadagno materiale o vandalismo. I libri lasciati nella piccola libreria venivano ritrovati o tra i rifiuti o su qualche improvvisata bancarella per essere venduti a quattro soldi. Il mese scorso avevamo pubblicato la denuncia di un lettore sullo stato di abbandono della Little Free Library Telesio: la teca, desolatamente vuota, immersa tra le sterpaglie e cumuli di rifiuti. E quei pochi libri rimasti rubati e mai rimpiazzati.

La Little Free Library Telesio trasloca

Se correttamente fruito questo presidio di cultura e civiltà avrebbe potuto allietare il tempo libero dei cosentini con una attività purtroppo in disuso e mal conciliabile con la frenesia odierna. Leggere costa tempo e denaro e poco importa se “Chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria, e chi legge avrà vissuto 5000 anni perché la lettura è un’immortalità all’indietro”, come recita la scritta che si trova a lato della piccola casetta. Peccato che una iniziativa salutata con grande favore da tutti e che aveva posto Cosenza all’attenzione nazionale, sia stata così poco amata e rispettata.

“Il nostro voleva essere un gesto di generosità e di attenzione verso la comunità che ci ospita e nella quale si opera – ha affermato il dirigente del Liceo classico di Cosenza, Antonio Iaconianni – ci spiace non sia stato capito da tutti e ciò nonostante sentiamo il dovere come istituzione scolastica di contribuire alla formazione di una cittadinanza partecipe e consapevole che non può prescindere dalla cultura!”

E allora il Liceo ha deciso di alzare l’asticella e di spostare la Free Library nel centro storico della città, alla Massa, dove ha anche sede il polo linguistico Cambridge ed Europeo del liceo Telesio, un luogo dove potrà riprendere a svolgere quel ruolo sociale che ogni Little Free Library nel mondo si propone come obiettivo principale. ‘Take-and-return”, prendi un libro-porta un libro, è la modalità di utilizzo della Little Free Library, che sicuramente può innescare un processo virtuoso che tutti ancora una volta auspichiamo!