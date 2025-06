Cosenza, la lettera aperta: «quell’impalcatura sta azzerando la clientela nella nostra attività»

- Advertisement -

OSENZA – A scrivere alla nostra redazione i collaboratori del “Bar Chiccherie & Schiccerie caffe”, che si trova a Piazza XI Settembre nei pressi dell’isola pedonale di Corso Mazzini a Cosenza. A seguito di alcuni lavori per la ristrutturazione di un palazzo, è stata montata una grossa impalcatura con reti di protezione che, denunciano i collaboratori, starebbe di fatto penalizzando l’attività con la scarsissima presenza di clientela nel locale.

La denuncia non è per i lavori che di devono svolgere, scrivono, ma per il fatto che nessuno li abbia avvisati o abbia comunicato loro tempi e durata degli interventi che, evidenziano, si potevano effettuare in altro momento, mentre oggi vanno a penalizzare proprio questo è che il periodo di maggior affluenza della stagione per il locale.

«Scrivo a Voi come testata giornalistica a conoscenza e attenti ai fatti della città. Per carità: ognuno ha diritto di procedere con i lavori – scrivono i collaboratori del Bar Chiccherie & Schiccerie caffe, ma consideriamo che è presente da tanti anni un’attività portata avanti con tanti sacrifici e dove, un’impalcatura del genere, ha azzerato l’attività della clientela. Non ci hanno avvisato, non ci hanno comunicato nulla per concordare un periodo dove effettuare lavori che si stanno svolgendo nel pieno della nostra stagione. Una ditta – conclude la lettera – che va a rilento e lavori portati avanti come le formiche».