Cosenza, la free library ormai vuota e nell’indecoro tra sterpaglie e immondizia

COSENZA – La free library del Liceo Telesio di Cosenza, posizionata su corso Mazzini, dove venivano raccolti libri di vario genere per promuovere la lettura tra i più giovani e non solo, è ormai nel degrado più totale.

La segnalazione ci arriva da un lettore: la teca, desolatamente vuota, si presenta immersa tra le sterpaglie e i rifiuti, sul corso principale della città: quei pochi libri rimasti sono stati rubati o non vengono rimpiazzati. “Chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita la propria – chi legge avrà vissuto 5000 anni perché la lettura è un’immortalità all’indietro”. Di immortale, però, sembrano esserci solo i rami secchi che avvolgono la scritta a rilievo posta lì accanto, per invogliare alla lettura.

Una barbarie gratuita nei confronti di un’iniziativa portatrice di una ventata culturale che aveva conquistato anche l’Italia. Un degrado sconcertante, segno di una inciviltà ormai dilagante nell’area urbana e che colpisce ancora. La teca era stata già vandalizzata lo scorso anno con i libri buttati nell’immondizia

L’idea della free library si diffonde progressivamente nel nostro paese nel 2015, partendo dagli Usa, dove Todd Bol costruì nel 2009 la prima “Little Free Library”, una cassetta (come quelle utilizzate per gli uccelli o i pipistrelli) che ospita libri accessibili a tutti, gratuitamente. Un piccolo spazio per l’accrescimento culturale di tutti i residenti ma che, evidentemente, non è stato ben recepito a Cosenza.