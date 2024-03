Cosenza, la Fiera di San Giuseppe senza la Croce Rossa “esclusi non per nostra volontà”

COSENZA – Con un post su Facebook tutta l’amarezza dei volontari della Croce Rossa, da sempre presenti alla manifestazione fieristica simbolo della città di Cosenza (iniziata questa mattina), che hanno annunciato l’esclusione dopo anni di servizi messi in campo a favore della comunità.

“Informiamo tutti i cittadini – si legge nel post – , nonché i nostri 8500 followers, che quest’anno Croce Rossa Italiana – Cosenza non sarà presente al tradizionale appuntamento con la fiera di San Giuseppe. Dopo tanti e tanti anni di lodevole servizio alla comunità con la messa in campo di ambulanze altamente attrezzate collegamento radio tra le varie postazioni di soccorso, posto medico avanzato attrezzato con adeguati presidi, medici e infermieri e una media di circa 25 volontari impegnati a turno quest’anno non saremo con voi non per nostra volontà. Auguriamo a tutti un felice svolgimento dell’evento”.



La grana sicurezza e la denuncia della Nac Security

Ieri sull’amministrazione comunale, era piovuta un’altra grana sempre relativa alla fiera di San Giuseppe. Ovvero quello relativa al servizio di sicurezza con la denuncia della Nac security denuncia all’Ente Bruzio “per aver affidato la fiera di San Giuseppe alle associazioni di volontariato che non sono autorizzati a svolgere servizio steward”.