Cosenza: la Fiera di San Giuseppe all’insegna dell’accoglienza con “Cena in Fiera”

COSENZA – Inizia dal 15 marzo prossimo l’iniziativa ‘Cena in Fiera‘. Grazie ai volontari di AGESCI- ZonaTerre dei Bruzi, Anteas, Auser Cosenza, Azione Cattolica, Banco Alimentare, Caritas Diocesana, Radio Ciroma, Fondazione Lilli Funaro, Istituto Buddista Soka Gakkai, Migrantes diocesana, MOCI, LArte in corso APS e Stella Cometa che si stanno organizzando per dare un grande benvenuto per tutto il tragitto della Fiera fino al 19 marzo.

“È importante – sottolineano gli organizzatori – promuovere iniziative come queste.

La nostra città è accogliente e solidale. La Fiera di San Giuseppe è luogo di incontro. Il mondo arriva in città e ci sembra giusto fare la nostra parte, invertire la narrazione che oggi si impone sempre di più nella nostra società e che tende all’esclusione e all’isolamento.

Ci piace ribadire l’idea di un Mondo che accoglie e non discrimina. Per noi la città è luogo di incontro e solidarietà, accoglienza e cura delle relazioni. Lo facciamo ogni giorno, vogliamo continuare a farlo nei giorni della Fiera”.

Come si può contribuire a questa iniziativa

Si può aiutare a servire un pasto caldo in fiera, donare cibo o dare una mano nella preparazione. Un appello anche agli esercizi commerciali perché donino cibo fresco (pane, dolci, etc.).

Di seguito si riportano tutte le note tecniche per poter essere protagonisti di questa iniziativa. Servizio di preparazione pacchi e cucina al Moci e alla Stella Cometa: appuntamento nel pomeriggio dalle 16 in poi (cottura pasti caldi, preparazione pacchi, spostamento in automobile verso i tre parcheggi punti di ritrovo, pulizia)

Distribuzione pasti. Punti di ritrovo parcheggio Conad sopraelevata, Eurospin viale Mancini, rotonda finale di viale Mancini. Possibilità di portare la spesa solidale (dalle 8 alle 18) direttamente al MOCI e presso l’AUSER di Via Milelli. Per info, contattare le associazioni dei volontari oppure cenainfiera@gmail.com