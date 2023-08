Cosenza: la droga in camera da letto e nascosta nelle ‘parti intime’, un arresto

COSENZA – La Polizia ha arrestato un soggetto trovato in possesso di 54 grammi di hashish. L’uomo è stato sottoposto a controllo da una pattuglia nei pressi della propria abitazione, era alla guida di un veicolo e, alla vista dei poliziotti ha accelerato bruscamente. La droga era stata abilmente occultata all’interno della camera da letto ed una parte invece si trovava indosso all’uomo nelle parti intime. Durante la perquisizione è stato inoltre rinvenuto altro materiale strumentale all’attività di spaccio.

Era ai domiciliari e nascondeva 130 grammi di marijuana

Nell’ambito degli stessi servizi, una persona è stata denunciata per violazione della normativa sugli stupefacenti. Al controllo domiciliare, è stato trovato in possesso di 130 grammi di marijuana, e di altro materiale utile per il confezionamento e per la pesatura.

L’uomo era però ristretto nella propria abitazione in regime di detenzione domiciliare per reati specifici, e di fatto, ha proseguito nell’attività di spaccio noncurante delle prescrizioni imposte in applicazione della misura.