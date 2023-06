Cosenza, la chiesa di San Domenico mostra i suoi segreti con un’apertura straordinaria

COSENZA – Venerdì 9 giugno 2023, la comunità missionaria degli Oblati di Maria Immacolata propone una serata di apertura straordinaria della Chiesa di San Domenico a Cosenza, in piazza Tommaso Campanella, in occasione dell’ottava edizione “Lunga notte delle Chiese”, manifestazione a carattere nazionale patrocinata dal Pontificio Consiglio per la Cultura.

Il filo conduttore della serata sarà il tema proposto dagli organizzatori della manifestazione “Dove sei?”: la domanda che Dio rivolge ad Adamo, e a ciascuno di noi, per condividere la nostra vita con Lui. La bellezza che ci circonda ci segnala la presenza di un Dio che ha desiderio di noi, che ci ha creati ‘capaci’ di spiritualità ed eternità, e che ci chiama ad aver un rapporto con Lui. Un’occasione per immergersi nelle bellezze della chiesa cosentina dei frati domenicani che da secoli costituisce un punto di riferimento culturale, artistico e spirituale, non solo per Cosenza ma per l’intera Calabria.

L’iniziativa partirà alle ore 20 gustando un aperitivo solidale e assaggiare dolci fatti in casa, con la finalità di sovvenzionare i giovani che frequentano la comunità missionaria degli Oblati cosentini per la partecipazione alla prossima Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, che si terrà in Portogallo dall’1 al 6 agosto 2023.

Questo il ricco programma della serata, ore 20.30 “Racconti d’arte”, con la presenza di attori che animeranno alcune delle tele presenti in chiesa; alle 21.15 visita guidata ai tesori segreti della Chiesa di San Domenico; alle 22 “Fiat lux” visione dell’illuminazione artistica della chiesa con brevi meditazioni e accompagnamento musicale, al termine “dolce… buonanotte” con l’assaggio di torte, pasticcini e tisane.