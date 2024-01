Cosenza, intitolati a Dario Antoniozzi i giardini di Piazza Europa

COSENZA – Cerimonia di intitolazione oggi a Cosenza, dei giardini di Piazza Europa, a Dario Antoniozzi, alla presenza del sindaco di Cosenza, Franz Caruso, della famiglia Antoniozzi e di diversi esponenti istituzionali e politici. “Dario Antoniozzi – ha detto Franz Caruso – è stato uno dei più grandi uomini politici calabresi. Più volte sottosegretario e ministro, uomo di grandissimo prestigio e decoro istituzionale. Un uomo del dialogo e della convivenza che oggi abbiamo celebrato”.

Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ha ringraziato, insieme al fratello Nicola e anche in onore del defunto fratello Florindo, il sindaco di Cosenza per ” un omaggio che lega indissolubilmente papà alla sua città. La città dove è sepolto, la piazza che richiama all’Europa che lui amava e rappresentava e in cui fu grande protagonista rivestendo il ruolo di vice presidente del Ppe”.