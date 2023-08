Cosenza, interrotta l’erogazione dell’acqua in centro città

COSENZA – A causa di un’improvvisa e copiosa perdita verificatasi su via Panebianco all’altezza della Città dei Ragazzi, che ha interessato la condotta di distribuzione che alimenta il centro città, si è reso necessario procedere alla temporanea chiusura dei serbatoi di Via De Rada e del Merone. Serbatoi che garantiscono l’erogazione idropotabile proprio alle utenze del centro cittadino.

Lo ha comunicato il Settore Manutenzione Reti del Comune di Cosenza. I tecnici comunali sono già al lavoro per riparare la perdita e per ridurre al minimo i disagi. Le operazioni richiederanno probabilmente alcune ore di lavoro. L’erogazione idropotabile sarà ripristinata prima possibile, non appena saranno ultimati i lavori di riparazione.