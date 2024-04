Cosenza, insulti e botte a moglie e figli minori: allontanato da casa padre padrone

COSENZA – Oggi la polizia ha applicato una misura cautelare personale del divieto di avvicinamento nei confronti di un 50 enne resosi responsabile di maltrattamenti nei riguardi della moglie e dei suoi figli minori. Il provvedimento giunge a conclusione di una rapida ed intensa attività investigativa coordinata dalla locale Procura della Repubblica e avviata a seguito di una denuncia/querela sporta dalla vittima lo scorso 30 marzo, raccolta dall’Ufficio denunce della questura di Cosenza.

I poliziotti sono riusciti a tracciare un quadro completo della vita quotidiana della donna in cui emergevano vari episodi di maltrattamento, di autentica sofferenza anche vissuti dai figli minori nei confronti dei quali si mostrava essere un padre-padrone. Il risultato di tale comportamento è stato quello d’instillare in tutti i familiari un perdurante e grave stato d’ansia e di paura, oltre ad un fondato timore per l’incolumità fisica di ogni singolo componente del nucleo familiare. L’attività di indagine ha consentito di riscontrare altri episodi definendo il complesso il quadro investigativo.

L’uomo non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla parte offesa ed ai figli mantenendo una distanza non inferiore ai 500 metri, dovrà inoltre astenersi dal contattare la donna con qualsiasi mezzo. È stato disposto, inoltre, il costante monitoraggio del rispetto del divieto attraverso l’attivazione e l’utilizzo del braccialetto elettronico.

Il tutto si comunica nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) al fine di garantire il diritto di cronaca.