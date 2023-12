Cosenza: ‘Insieme per la pace’, concerto di Capodanno nel Centro Storico

COSENZA – Venticinque anni e 24 edizioni, con una sola pausa, quella legata al Covid. Numeri lusinghieri per una manifestazione nata e cresciuta in città. Artisti sempre acclamati nelle loro esibizioni e location accomunate da un denominatore comune, il centro storico di Cosenza. E se il successo all’inizio è giunto inaspettato adesso si può dire, senza timore di essere smentiti, che il Concerto di Capodanno nel centro storico non è una meteora legata alla moda del momento bensì una realtà consolidata nel panorama culturale cosentino. Grazie alla fattiva e convinta disponibilità di don Luca Perri, cornice del concerto, sarà anche quest’anno il Duomo cosentino.

Ad esibirsi nell’evento, dedicato quest’anno alla pace, sarà la cosentinissima Sway Band, con l’inconfondibile voce di Fabrizia Dragone, la chitarra di Roberto Chiappetta, le tastiere di Pino Baffi e la batteria di Gigi Carbone. A fare gli onori di casa Francesca Pecora cui sarà affidato il compito di guidare gli spettatori in un tour musicale accattivante e suggestivo. L’organizzazione, curata dall’Associazione Salotto12, ricorda che come ogni anno, grazie all’aiuto di alcuni sostenitori, l’ingresso sarà libero.