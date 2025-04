Cosenza: iniziativa per la pace e i diritti in vista dei cinque referendum dell’8 e 9 giugno

- Advertisement -

COSENZA – Domani, lunedì 7 aprile alle ore 17, nella sede della CGIL Cosenza di Piazza della Vittoria, si terrà l’iniziativa “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Solo la pace e il lavoro possono garantirli”. Per arrivare alla pace bisogna conoscere, unire, tenere insieme le diversità e le pluralità, partendo dai principi sanciti dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”.

La crisi della democrazia, l’avanzata delle guerre commerciali impongono impegno profondo nel portare avanti le lotte per i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, di tutti i cittadini e tutte le cittadine dando dignità attraverso i Sì ai cinque referendum dell’8 e 9 Giugno.

Ne discuteranno Umberto Calabrone, Segretario Generale Fiom Cgil Calabria, Domenico Lucano, sindaco di Riace e europarlamentare, Silvia Rizzo, Cooperativa Strada di casa, Abdelbaky Karim Mohamed Rsu, Reactive, Massimiliano Ianni, Segretario Generale CGIL Cosenza, Pino Fabiano, direttore Migrantes Cosenza Cosenza, Gianfranco Trotta, Segretario generale Cgil Calabria. Conclude Michele De Palma, Segretario Generale Fiom CGIL nazionale. “Il nostro impegno quotidiano per la pace, il lavoro, la democrazia e i diritti non cesserà perché siamo convinti che un Paese diverso è possibile, un’Europa solidale è necessaria un mondo di Pace va costruito”.