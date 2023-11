Cosenza, indetto sciopero Amaco per lunedì 27

COSENZA – Si comunica che per lunedì 27 novembre sono stati annunciati due scioperi della durata di 24 ore, una da parte del sindacato nazionale USB – Lavoro

Privato riguardante l’astensione dal lavoro dell’intero settore TPL, e l’altra da parte

delle segreterie regionale e aziendale del sindacato FAISA CISAL, riguardante la 3^

astensione collettiva dal lavoro dei dipendenti AMACO.

La prima sigla sindacale, a differenza della Faisa Cisal, non è presente in A.M.A.CO.,

ma singoli lavoratori dell’Azienda, pur non essendo iscritti, potrebbero liberamente

aderire allo sciopero. In tal caso potrebbero verificarsi dei disagi per effetto della soppressione di corse del servizio urbano in proporzione all’entità di adesione del personale di guida allo sciopero ad oggi non quantificabile. Il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce orarie: la mattina5/8 e la sera 18/21.