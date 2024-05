Cosenza, indetta la prima Consulta per il commercio. L’appello del sindaco: «partecipate»

COSENZA – L’Assessore alle attività economiche e produttive di Palazzo dei Bruzi, Massimiliano Battaglia ha convocato per il prossimo 6 giugno, alle ore 15,00, nella sala del Consiglio comunale, a Palazzo dei Bruzi, la prima seduta dell’Assemblea della Consulta comunale per il commercio. L’Assemblea è costituita dai rappresentanti delle attività economico-produttive espressione di tutti i quartieri della città che manifestano la volontà di aderire alla Consulta. La prima seduta dell’Assemblea, come stabilisce l’articolo 4 del regolamento, è validamente costituita con la presenza di almeno 24 membri. La riunione del 6 giugno è stata convocata, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento, per eleggere il Comitato Direttivo della Consulta che è l’organo di raccordo tra l’Assemblea ed il Presidente. E’ costituito da 12 membri, oltre il Sindaco e l’Assessore alle attività economiche e produttive. Primo atto del Comitato Direttivo sarà l’elezione del Presidente e Vice Presidente della Consulta.

Il sindaco Franz Caruso ha ribadito l’invito ai commercianti ad aderire alla Consulta, attraverso la compilazione dell’apposita scheda di iscrizione scaricabile dal sito del Comune di Cosenza, alla voce Consulta per il Commercio. Le iscrizioni si ricevono anche inviando una Pec all’indirizzo comunedicosenza@superpec.eu . “Se si raggiungerà il numero di adesioni previsto dal regolamento – ha sottolineato Franz Caruso – daremo, prima possibile, concretezza ad uno strumento di partecipazione e condivisione importante e fondamentale, istituito per la prima volta a Cosenza, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il commercio locale e di prossimità della città”.