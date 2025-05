Cosenza: incontro istituzionale tra il Comitato Pari Opportunità e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

- Advertisement -

COSENZA – Questa mattina, hanno fatto visita al presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, il presidente del Comitato Pari Opportunità dello stesso Consiglio, avv. Maria Gagliardi e la consigliera segretaria neo eletta, avv. Erica Pranno. Ad accogliere i due rappresentanti del CPO, in visita istituzionale, anche il consigliere segretario, avv. Andrea Borsani.

L’appuntamento ha avuto l’obiettivo di avviare un confronto costruttivo e di condividere proposte per la realizzazione di iniziative comuni, volte a promuovere una maggiore equità all’interno della professione forense. Il Comitato per le Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in questo caso quello di Cosenza, è previsto dall’art. 25 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2/2014. Si tratta di un organo istituito per promuovere la parità di genere e contrastare ogni forma di discriminazione all’interno della professione forense.

Tra i principali ambiti di intervento del Comitato rientrano: la promozione delle pari opportunità tra avvocati e avvocate, il sostegno all’uguaglianza di genere nell’accesso e nella carriera forense, la rimozione degli ostacoli che penalizzano le donne, in particolare per quanto riguarda la progressione professionale, la conciliazione tra lavoro e vita privata e la rappresentanza negli organi istituzionali.