Cosenza: incontro all’Istituto Comprensivo Zumbini sulla lotta all’obesità infantile

COSENZA – Secondo i dati del Ministero della Salute, in Italia sono 4 milioni le persone adulte obese, con un trend che negli ultimi anni è in costante e preoccupante crescita. Considerando che un bambino obeso su due lo sarà anche da adulto, che circa il 20% dei bambini italiani sono in sovrappeso e che il 10% è obeso, appare evidente quanto sia fondamentale contrastare l’obesità infantile.

Per queste ragioni è nato il progetto “Rotary a scuola: lotta all’Obesità Infantile“, promosso dal Distretto 2102 del Rotary in collaborazione con la Regione Calabria, la Società Italiana di Gastroenterologia Digestiva (SIGE), la Società Italiana di Diabetologia, l’Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM), il CONI e l’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) con la collaborazione della Gastroenterologia Universitaria “Sapienza” di Roma. Il progetto si propone di contrastare l’obesità infantile attraverso un insieme di attività mirate all’informazione, alla formazione e all’approfondimento, e si rivolge alla popolazione scolastica delle classi primarie con iniziative destinate agli alunni, ai genitori e ai docenti di tutte le scuole.

L’iniziativa è stata sposata anche dal Rotary Club Cosenza Sette Colli, che per domani, martedì 10 dicembre prossimo alle ore 14.30 ha organizzato un incontro di presentazione del progetto presso la sede di via Milelli dell’Istituto Comprensivo Zumbini di Cosenza. All’evento parteciperanno il sindaco di Cosenza Franz Caruso, l’assessore alla Salute del comune bruzio Maria Teresa De Marco, la dirigente dell’Istituto Zumbini Marietta Iusi, la presidente del Rotary Club Cosenza Sette Colli Maria Francesca Valente, la docente Erika Patitucci e la referente del progetto di club Rotary Antonella De Luca.