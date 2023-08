Cosenza, incidente su via Panebianco. Perde il controllo dell’auto e si ribalta. Ferita una donna

COSENZA – Rocambolesco incidente stradale questa mattina intorno alle 9, su via Panebianco, all’altezza delle Casermette e nei pressi dello Skyline. Secondo i primi riscontri una donna, alla guida di una Smart, per cause in corso d’accertamento, avrebbe perso il controllo della vettura e, dopo aver impattato in due punti del cordolo sul lato destro della carreggiata, è finita contro un albero e poi si è ribaltata.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per gli accertamenti e per ricostruire la dinamica dell’incidente e i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna al Pronto soccorso dell’Annunziata di Cosenza. Secondo quanto emerso la conducente, R.B., non avrebbe riportato gravi conseguenze.