Cosenza: incidente tra un’auto e una moto su via Romualdo Montagna, ferito il centauro

COSENZA – Un incidente stradale si è verificato questa mattina poco dopo le 11.00 a Cosenza. L’impatto è avvenuto in via Romualdo Montagna, la strada che porta verso l’incrocio per Laurignano ed ha visto coinvolte un’auto, una Nissan Micra ed una moto che è finita rovinosamente sull’asfalto. Il conducente della vettura, rimasto illeso, si è fermato e, allertati i soccorsi, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito il motociclista ferito in ospedale. Sul tratto si sono verificati disagi al traffico veicolare e rallentamenti. Sul posto la polizia locale per i rilievi.