Cosenza, incidente tra tre auto su Viale Cosmai. Nella carambola un Fiat 500 si ribalta

COSENZA – Un incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze e le cui cause in corso di accertamento, è avvenuto questa mattina lungo viale Sergio Cosmai in pieno centro a Cosenza. Tre le auto coinvolte nell’incidente che è avvenuto lungo la corsia Sud (direzione centro città) quasi all’incrocio con a rotonda di via Pio la Torre sotto la sopraelevata.

Nella carambola, ad avere la peggio, una Fiat 500 che si è ribaltata finendo al centro della carreggiata. A parte qualche contusione, nessuno è rimasto ferito in modo serio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la municipale di Cosenza, per i rilievi del caso. Strada chiusa in attesa che le auto incidentate vengano rimosse.