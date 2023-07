Cosenza: incidente su via Pomponio Leto, ferito trasportato in ospedale

COSENZA – Lo scontro ha visto coinvolti un’autovettura e uno scooterone e si è verificato intorno alle 12.45 su via Pomponio Leto a Cosenza, a poche centinaia di metri dallo svincolo autostradale dell’A2 di Cosenza Sud. Secondo quanto emerso, ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida del mezzo a due ruote, che è caduto rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto è immediatamente intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Cosenza che ha trasportato l’uomo, di circa 45 anni, in ospedale, anche se fortunatamente non versa in condizioni gravi. Illeso il conducente della vettura. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.