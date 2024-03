Cosenza, incidente su Via Crati nei pressi della stazione di Vaglio Lise. Auto capovolta

COSENZA – Un incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi su via Crati nei pressi della stazione di Vaglio Lise a Cosenza in direzione Rende. Dalle prime informazioni sembrerebbe che, per cause in corso di accertamento, due auto si sarebbero scontrate.

Entrambe sono finite fuori strada ed una delle due si è capovolta. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco di Cosenza mentre il tratto interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico dai agenti della polizia municipale per consentire le operazioni di soccorso gestito dal personale del 118 giunto sul posto con due ambulanze. Al momento non si conoscono le condizioni di eventuali feriti.

Seguono aggiornamenti